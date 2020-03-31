А в некоторых областях Незалежной и вовсе их нет

В стране-соседке не исключают никакого сценария распространения коронавируса. Однако предпочитают готовиться в худшему.

И даже задумались о дефиците крематориев, а в некоторых регионах обеспокоены их отсутствием. В частности, этот вопрос тревожит губернатора Полтавской области Украины Олега Синегубова, в том время как голова простого народа забита лишь мыслями о посевных работах.

"Но я знаю еще один вопрос – у нас нет крематория. Для меня это вопрос. Для полтавчан это пока не вопрос, потому что мы готовимся к худшему сценарию", – разразился не совсем логичной речью глава региона, передает УНИАН.

Впрочем, для руководителей населенных пунктов Незалежной сумбурные высказывания – скорее норма. При этом в негласном конкурсе на звание автора лучшего каламбура нет равных мэру Киева Виталию Кличко.

По последним данным, на Украине болеют вирусом CJVID-19 549 человек. Жертвами опасной инфекции стали 13 пациентов.

Ранее "Утро" рассказало, как инфицированных украинцев выпустили на улицу.