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"Готовимся к худшему": на Украине обеспокоены нехваткой крематориев

"Готовимся к худшему": на Украине обеспокоены нехваткой крематориев
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
А в некоторых областях Незалежной и вовсе их нет

В стране-соседке не исключают никакого сценария распространения коронавируса. Однако предпочитают готовиться в худшему. 

И даже задумались о дефиците крематориев, а в некоторых регионах обеспокоены их отсутствием. В частности, этот вопрос тревожит губернатора Полтавской области Украины Олега Синегубова, в том время как голова простого народа забита лишь мыслями о посевных работах. 

"Но я знаю еще один вопрос – у нас нет крематория. Для меня это вопрос. Для полтавчан это пока не вопрос, потому что мы готовимся к худшему сценарию", – разразился не совсем логичной речью глава региона, передает УНИАН. 

Впрочем, для руководителей населенных пунктов Незалежной сумбурные высказывания – скорее норма. При этом в негласном конкурсе на звание автора лучшего каламбура нет равных мэру Киева Виталию Кличко.

По последним данным, на Украине болеют вирусом CJVID-19 549 человек. Жертвами опасной инфекции стали 13 пациентов. 

Ранее "Утро" рассказало, как инфицированных украинцев выпустили на улицу. 

Ксения АНДРЕЕВА

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