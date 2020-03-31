Цены на него выросли в десятки раз из-за пандемии

Имбирь считается помощником в укреплении иммунитета и защите организма от различных инфекций. Из-за распространения коронавируса цена на корень имбиря поднялась в несколько раз. При этом эффективность растения в борьбе с COVID-19 не доказана.

Врачи отмечают, что исследований, которые бы подтвердили лекарственные свойства имбиря при коронавирусе, не существует. При употреблении большого количества имбиря могут начаться заболевания желудочно-кишечного тракта.

Растение не укрепляет иммунитет при поедании, корень раздражает и ускоряет кровообращение в локальных местах, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на диетолога Марину Аплетаеву.

Ранее "Утро" рассказало, что в России имбирь подорожал до пяти тысяч на фоне пандемии.