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Народное средство от коронавируса назвали бесполезным

продолжениеПик эпидемии в России станет известен через две недели
Цены на него выросли в десятки раз из-за пандемии

Имбирь считается помощником в укреплении иммунитета и защите организма от различных инфекций. Из-за распространения коронавируса цена на корень имбиря поднялась в несколько раз. При этом эффективность растения в борьбе с COVID-19 не доказана. 

Врачи отмечают, что исследований, которые бы подтвердили лекарственные свойства имбиря при коронавирусе, не существует. При употреблении большого количества имбиря могут начаться заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Растение не укрепляет иммунитет при поедании, корень раздражает и ускоряет кровообращение в локальных местах, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на диетолога Марину Аплетаеву. 

Ранее "Утро" рассказало, что в России имбирь подорожал до пяти тысяч на фоне пандемии.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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