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Зеленский опозорился на фронте борьбы с коронавирусом

Зеленский опозорился на фронте борьбы с коронавирусом
Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной нашел категорию медиков, которые должны пройти бесценную практику

Первого апреля (особо акцентируем на этом внимание) президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором сообщил о необходимости отправить в Италию украинских анестезиологов, дабы они набрались опыта в противостоянии эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Свой спич бывший комик произнес после того, как глава МВД Арсен Аваков заявил, что Рим попросил Киев помочь с бригадами медиков. Отмечается, что некоторые страны уже оказали властям Республики такую поддержку.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем, анестезиологов, до того как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией", – сказал пан Зеленский.

В комментариях под этой новостью на портале "Гордон" пользователи рекомендовали лидеру нации направить в Италию за практикой патологоанатомов, а лучше самостоятельно туда слетать на стажировку, чтобы набраться опыта управления государством.

Не осталась незамеченной реплика украинского президента и в России. Так, политолог Армен Гаспарян в своем "Телеграм-канале" вопрошает: "Он вообще понимает, что несет?". Журналист Юлия Витязева полагает, что "Зе просто не видит разницы между вирусологом и анестезиологом".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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