Рейтинг президента падает с катастрофической скоростью

Украинцы все более скептично относятся к лидеру своей страны. Рейтинг Владимира Зеленского и представителей его партии "Слуга народа" снизился уже на треть.

В настоящий момент за лидера Незалежной и его команду готовы проголосовать 31,5 процентов респондентов. Результат неутешительный, с учетом того что в феврале показатель был на 16 с половиной процентов выше.

Несмотря на "падение", Зеленский все равно остаётся самым популярным политиком на Украине. За партию Порошенко "Европейская солидарность" готовы отдать голос 12 процентов граждан. За Тимошенко и ее "Батькивщину" выступает порядка 6 процентов населения, пишут "Украинские новости".

Ранее "Утро" сообщило, что Порошенко рассказал о ползающей на коленях России.



