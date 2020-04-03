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Москва обвинила Киев в срыве договоренностей по Донбассу

Ситуацию с урегулированием кризиса в Незалежной отягчает коронавирус

Власти Украины не выполняют некоторые обязательства по Донбассу, и это не новая история, что вызывает только сожаление со стороны России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что такое поведение Киев демонстрирует на фоне нынешнего всеобщего кризиса, "связанного с коронавирусом, в котором мы все находимся". Распространение пандемии COVID-19 представит Кремля назвал отягчающим обстоятельством в решении внутриукраинской проблемы.

Разговаривая в пятницу с журналистами, Песков не стал комментировать информацию о срыве Незалежной ранее согласованной договоренности в контактной группе о создании консультативного совета, в котором должны принять участие представители номандского формата и "стороны конфликта". Эта инициатива была оформлена в начале марта.

По его словам, этот вопрос не Москва решает. В рамках контактной группы данная тема обсуждается не третьими сторонами, а замглавой администрации российского президента Дмитрием Козаком и его прямым визави из Киева.

"Остальное не нам решать. Но есть определенные договоренности, которые не выполняются", – цитирует РИА "Новости" Пескова.

Накануне МИД РФ выступил с заявлением, в котором отмечалось, что Украина отказалась от консультативного совета "не без подсказки извне". Так на Смоленской площади отреагировали на провальное заседание контактной группы по Донбассу, которое проходило в режиме видеоконференции 26 марта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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