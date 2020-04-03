Зеленского обвинили в сговоре с Порошенко
Владимира Зеленского, лидера Украины, заподозрили в заговоре. И не просто с кем-нибудь, а с бывшим оппонентом Петром Порошенко. По заверениям депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, действующий президент пытался договориться со своим предшественником и получить голоса партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко, за открытие рынка земли.
Плату Зеленский назначил весьма и весьма заманчивую: с бывшего президента хотели снять все обвинения, хотя ранее на него завели достаточно много уголовных дел.
"Я сегодня поэтому и приехал к генеральному прокурору узнать, когда же она соизволит выписать подозрения таким преступникам, как Порошенко, который на сегодняшний день остается безнаказанным, уничтожив и погрузив в кровь мою страну", – цитирует Киву "112 Украина".
Напомним, что закон об открытии рынка земли был принят 31 марта. За него проголосовало 259 депутатов. До этого на продажу сельскохозяйственных угодий был наложен мораторий, который действовал 20 лет.
Ранее "Утро" писало, что Украина, где гражданам не хватает врачей, направила медиков на помощь Италии.
Время перемен: гороскоп на 3 апреля для всех знаков
Точный и правдивый астрологический прогноз
Трампа удивил поступок Путина
Президента США тема пропаганды сейчас не интересует
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Умер зараженный коронавирусом легендарный дизайнер
- Передается по-другому: миф о коронавирусе развеяли
- Лукашенко нашел защищающий от коронавируса продукт
- В мире миллион человек заразились коронавирусом
Здоровье
- Носить необязательно: когда медицинская маска опасна
- Как поддержать здоровье после 60 лет: простая гимнастика для пожилых
- Есть на ночь и не толстеть: секреты полезных ужинов на диете
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик