Действующий президент Незалежной, якобы, пытался получить дополнительные голоса

Владимира Зеленского, лидера Украины, заподозрили в заговоре. И не просто с кем-нибудь, а с бывшим оппонентом Петром Порошенко. По заверениям депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, действующий президент пытался договориться со своим предшественником и получить голоса партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко, за открытие рынка земли.

Плату Зеленский назначил весьма и весьма заманчивую: с бывшего президента хотели снять все обвинения, хотя ранее на него завели достаточно много уголовных дел.

"Я сегодня поэтому и приехал к генеральному прокурору узнать, когда же она соизволит выписать подозрения таким преступникам, как Порошенко, который на сегодняшний день остается безнаказанным, уничтожив и погрузив в кровь мою страну", – цитирует Киву "112 Украина".

Напомним, что закон об открытии рынка земли был принят 31 марта. За него проголосовало 259 депутатов. До этого на продажу сельскохозяйственных угодий был наложен мораторий, который действовал 20 лет.

Ранее "Утро" писало, что Украина, где гражданам не хватает врачей, направила медиков на помощь Италии.