Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Странное поведение Зеленского объяснили страхом и паникой

Странное поведение Зеленского объяснили страхом и паникой
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.co
Президента Украины запугали извне

Владимир Зеленский неспроста призывал как можно скорее открыть рынок земли на Украине. Глава Незалежной паникует из-за того, что на него давят со стороны. К такому выводу пришел киевский политолог Михаил Погребнинский.

С 1 июля 2021 г. на Украине отменили запрет на продажу сельскохозяйственных земель. Так решила Верховная рада на внеочередном заседании, которая не побоялась и собралась в разгар коронавирусной эпидемии. Этот закон был одним из условий МВФ, чтобы страна получила очередной транш.

Погребинский удивился тому, что Зеленскому понадобилось принять этот документ в срочном порядке. Президент Украины говорил о том, что руководствуется дефолтом, урогжающем стране, а, значит, нужно обезопасить экономику по максимуму.  Однако эксперт придерживается иного мнения.

"Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники", - заявил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

Он полагает, что лидера украинцев "там" сильно запугали и пообещали Украине полную разруху. Чтобы избежать коллапса в стране, Зеленского призвали срочно принять закон. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 5 апреля: трем знакам предстоит сложный выбор

Точный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на воскресенье

Трампа удивил поступок Путина

Президента США тема пропаганды сейчас не интересует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей