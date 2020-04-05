Президента Украины запугали извне

Владимир Зеленский неспроста призывал как можно скорее открыть рынок земли на Украине. Глава Незалежной паникует из-за того, что на него давят со стороны. К такому выводу пришел киевский политолог Михаил Погребнинский.

С 1 июля 2021 г. на Украине отменили запрет на продажу сельскохозяйственных земель. Так решила Верховная рада на внеочередном заседании, которая не побоялась и собралась в разгар коронавирусной эпидемии. Этот закон был одним из условий МВФ, чтобы страна получила очередной транш.

Погребинский удивился тому, что Зеленскому понадобилось принять этот документ в срочном порядке. Президент Украины говорил о том, что руководствуется дефолтом, урогжающем стране, а, значит, нужно обезопасить экономику по максимуму. Однако эксперт придерживается иного мнения.

"Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники", - заявил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

Он полагает, что лидера украинцев "там" сильно запугали и пообещали Украине полную разруху. Чтобы избежать коллапса в стране, Зеленского призвали срочно принять закон.