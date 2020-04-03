Киев направляет в "сапожок" медиков и спирт

Незалежная подготовила для Италии гумпомощь в борьбе с пандемией нового коронавируса. Соответствующий указ сегодня подписал президент страны Владимир Зеленский.

Судя по документу, Киев собрался не столько помогать Риму, сколько набраться ума-разума у местных медиков, как справляться со смертельной заразой, которая семимильными шагами захватывает саму Украину.

Так, в Республику отправляется бригада местных врачей, составленная из сотрудников Минздрава и МВД.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее нужны дома", – цитирует телеканал "112" пана Зеленского.

По его словам, отечественные медики продвинутся вперед в лечении коронавируса и станут специалистами, владеющими итальянскими знаниями, как побороть различные случаи инфекции.

Глава государства обещал обеспечить своих медиков лучшей защитой и спецсредствами, в том числе костюмами, очками, перчатками и масками. Итальянцы предоставят проживание и питание, сообщил он.

Кроме того, на предстоящей неделе Незалежная намерена отправить в Италию медицинский спирт. Однако его объем определят, исходя из нужд внутреннего украинского рынка.

Ранее пан Зеленский в ходе селекторного совещания объявил о готовности направить европейскому "сапожку" анестезиологов.

Между тем, в самой Украине ощущается острая нехватка всего: и врачей, которые массово увольняются на фоне пандемии, и спецсредств, капли которых поступают извне в виде помощи, даже крематориев, которые могут понадобиться при худшем, итальянском сценарии распространения заразы.

С другой стороны, может украинских медиков направят в Бергамо за опытом российских военных специалистов-эпидемиологов.

