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У нищих украинцев отбирают маски на фоне пандемии

У нищих украинцев отбирают маски на фоне пандемии
Фото:Zuma\TASS
продолжениеКоронавирус настиг экс-соратника Зеленского и его любовницу
В Незалежной прогнозируют заражение миллиона граждан страны

На фоне проблем с медицинским оборудованием и нехваткой спецредств в стране недобросовестные украинцы пытаются нагреть руки на продаже масок за границу. По последним данным, правоохранители смогли пресечь незаконный экспорт последних в Испанию и Израиль.

Так, сегодня стало известно, что в Херсонской области прокуратура арестовала партию медицинских масок на сумму 1 млн. грн, которую пытались вывезти из карантинной Украины в Землю обетованную. В общей сложности контрабанда насчитывала 21 тыс. масок, сообщает ведомство.

Также выяснилось, что киевские таможенники попались на незаконном мероприятии по продаже двух партий спецсредств, на этот раз в Испанию. Причем предложение о поставках было размещено в интернете "по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни", сообщает телеканал "112".

Отметим, что только накануне на Украину прибыла помощь из Китая, передавшего украинцам свыше 200 тыс. тестов, 80 тыс. респираторов, 10 тыс. комбинезонов, 500 тыс. трехслойных масок и других средств. И Киев продолжает просить денег у Запада на борьбу с пандемией коронавируса.

И совсем уж неблагоприятный прогноз озвучил сегодня замглавы Минздрава страны Виктор Ляшко по числу инфицированных.

"Есть разные расчеты по перспективе заболевания – от 200 тыс. до 1 млн человек. Точно так же прогнозировали и в Китае, но карантин помог уберечь от этого", – цитирует "Телеграм-канал" "Klymenko time" чиновника.

По последним данным, в Незалежной зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19. Выздоровел один человек, трое умерли.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

.
Ответить
как это нищих? а 3 лярда долларов, подаренных им под новый год?
.
Ответить
так это же прелестно.
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