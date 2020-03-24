Украинский весельчак перегулял на лыжах в Альпах

Украинские СМИ и блогосфера сообщают, что бывший глава Офиса президента страны Андрей Богдан заразился коронавирусом во время отдыха во французском Куршевеле. Один из самых позитивных и жизнерадостных представителей местного истеблишмента отрицает подобные инсинуации.

Как пишет "Телеграм-канал" "Цибуля", кроме самого Богдана, инфекцию в Альпах подхватила и его экс-возлюбленная Анастасия Сличная.



Одновременно, журналисты обратили внимание на пост бывшего руководителя администрации Владимира Зеленского, который он оставил на странице в "Фейсбук" два дня назад. Пан Богдан разместил снимок с отрицательным тестом на коронавирус и вспомнил анекдот про беременность. Некоторые конспирологи предполагают, что это было сделано намеренно, чтобы скрыть факт заражения.

Судя по всему, экс-соратник лидера нации следит за новостями, поскольку сегодня он опубликовал свою фотографию со счастливым смеющимся лицом и подписал ее: "НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!!! Я ещё не раз Вас ..."

Между тем, как минимум один украинский депутат, также отдыхавший в марте в Куршевеле, а именно Сергей Шахов реально привез в Незалежную смертельную заразу. По информации издания "Страна.ua", народный избранник сейчас проходит лечение в Александровской больнице.

