Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Коронавирус настиг экс-соратника Зеленского и его любовницу

Коронавирус настиг экс-соратника Зеленского и его любовницу
Владимир Зеленский. Фото:Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинский весельчак перегулял на лыжах в Альпах

Украинские СМИ и блогосфера сообщают, что бывший глава Офиса президента страны Андрей Богдан заразился коронавирусом во время отдыха во французском Куршевеле. Один из самых позитивных и жизнерадостных представителей местного истеблишмента отрицает подобные инсинуации.

Как пишет "Телеграм-канал" "Цибуля", кроме самого Богдана, инфекцию в Альпах подхватила и его экс-возлюбленная Анастасия Сличная.

Одновременно, журналисты обратили внимание на пост бывшего руководителя администрации Владимира Зеленского, который он оставил на странице в "Фейсбук" два дня назад. Пан Богдан разместил снимок с отрицательным тестом на коронавирус и вспомнил анекдот про беременность. Некоторые конспирологи предполагают, что это было сделано намеренно, чтобы скрыть факт заражения.

Судя по всему, экс-соратник лидера нации следит за новостями, поскольку сегодня он опубликовал свою фотографию со счастливым смеющимся лицом и подписал ее: "НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!!! Я ещё не раз Вас ..."

Между тем, как минимум один украинский депутат, также отдыхавший в марте в Куршевеле, а именно Сергей Шахов реально привез в Незалежную смертельную заразу. По информации издания "Страна.ua", народный избранник сейчас проходит лечение в Александровской больнице.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию

Западный сосед отказался помогать союзнику по ЕС и НАТО

Европа откроет границы только через два года

Пугающий прогноз сделали власти Чехии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей