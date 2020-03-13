Экс-чиновник администрации лидера нации разместил странный пост и вызвал бурю эмоций в Сети

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, уволенный с должности 11 февраля, оценил ситуацию в стране одним словом. Красноречивую запись он оставил в "Фейсбук".

"Веселуха", – написано на картинке со светло-красным фоном.

Украинские пользователи не остались равнодушными к такому краткому осмыслению происходящего и принялись дружно рассуждать, что именно имел в виду Богдан. Ряд пользователей подхватили его оценку и приправили своим мнением (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Вот вам и високосный год 2020(((", "#несемося", "Да,вовремя спрыгнул!) Веселуха ещё только начинается!!!!", "Без Вас #скукотища", "Веселуха, перед грандиозным шухером", "Жениться Вам надобно барин".

Однако нашлись и те, кто вспомнил, какую должность он занимал еще совсем недавно, и что за нынешнюю ситуацию в соборной Богдан тоже несет ответственность: "Я бы с твоей декларацией тоже не грустил", "совсем не весело от бардака и популизма!", "зелёная гниль продала страну за зелёные бумажки".

Напомним, незадолго до своей отставки пан Богдан, ставленник днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, уже комментировал происходящие в Незалежной и столько же кратко. В Сети 18 января он пожаловался на "скукатищу".