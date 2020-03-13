Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Бывший соратник Зеленского назвал происходящее на Украине "веселухой"

Бывший соратник Зеленского назвал происходящее на Украине "веселухой"
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-чиновник администрации лидера нации разместил странный пост и вызвал бурю эмоций в Сети

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, уволенный с должности 11 февраля, оценил ситуацию в стране одним словом. Красноречивую запись он оставил в "Фейсбук".

"Веселуха", – написано на картинке со светло-красным фоном.

Украинские пользователи не остались равнодушными к такому краткому осмыслению происходящего и принялись дружно рассуждать, что именно имел в виду Богдан. Ряд пользователей подхватили его оценку и приправили своим мнением (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Вот вам и високосный год 2020(((", "#несемося", "Да,вовремя спрыгнул!) Веселуха ещё только начинается!!!!", "Без Вас #скукотища", "Веселуха, перед грандиозным шухером", "Жениться Вам надобно барин".

Однако нашлись и те, кто вспомнил, какую должность он занимал еще совсем недавно, и что за нынешнюю ситуацию в соборной Богдан тоже несет ответственность: "Я бы с твоей декларацией тоже не грустил", "совсем не весело от бардака и популизма!", "зелёная гниль продала страну за зелёные бумажки".

Напомним, незадолго до своей отставки пан Богдан, ставленник днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, уже комментировал происходящие в Незалежной и столько же кратко. В Сети 18 января он пожаловался на "скукатищу".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей