Коронавирус

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Украину ждет итальянский сценарий из-за неумелых действий властей

Украину ждет итальянский сценарий из-за неумелых действий властей
Фото: Zuma\TASS
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Страна приближается к экономическому коллапсу

Украине предрекли итальянский сценарий с коронавирусом из-за беспомощности правоохранительных органов.

Об этом в эфире ютуб-канала Politeka заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, власти должны организовать работу украинцев таким образом, чтобы минимизировать распространение инфекции, однако вместо этого политики и чиновники "ежедневно устраивают шоу".

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи из-за границы стране грозит дефолт. Также он сравнил ситуацию с коронавирусом с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

О грядущем дефолте говорил и депутат Верховной рады от партии Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский. По его словам, Украина просто не сможет вернуть долги, сформировавшиеся на внешнем и внутреннем рынках.

Италия пока продолжает занимать первое место по количеству смертей от коронавирусу. Число жертв уже перевалило за 13,5 тысяч человек, а количество зараженных составляет более 110 тысяч. Почти 17 тысяч итальянцев победили опасную болезнь. Вся страна находится на жесточайшем карантине. Телеканал Sky News сообщил, что там накалилась социальная обстановка.

На Украине на данный момент около 800 инфицированных, 20 человек скончались, 13 поправились, то есть пока тех, кто выздоровел, меньше. Вероятно, в статистику не включались пациенты с легкой формой коронавируса.

Александр ИЛЬИН

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Чиз
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