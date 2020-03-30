Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинские врачи массово увольняются из-за эпидемии

Украинские врачи массово увольняются из-за эпидемии
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Рисковать своим здоровьем за гроши люди не хотят

Больных коронавирусом на Украине становится все больше, а врачей – все меньше. Медики предпочитают остаться в это тяжелое время вообще без работы, чем за мизерную зарплату рисковать своим здоровьем и подвергать опасности близких. Об этом рассказал главврач Тернопольской больницы Ярослав Чайковский.

"Восемь сотрудников уволились из инфекционного отделения, даже еще не контактируя с больными коронавирусом", – приводит его слова "Страна.ua".

Главврач с пониманием относится к тому, что медики разбегаются в период эпидемии. По его мнению, мало кто может "отдавать себя работе" в опасных условиях, получая за это 4 тыс. грн (11 тыс. рублей). Он подчеркнул, что денег в виде надбавки в размере 200%, которую пообещали власти, врачи так и не увидели.

Судя по всему, в ближайшее время лишится работы и министр здравоохранения Незалежной Илья Емец. Вопрос о его отставке, а также увольнении главы Минфина Игоря Уманского стоит в повестке дня, которую должны рассмотреть депутаты Верховной рады на внеочередном заседании 30 марта. На этот же день запланировано и рассмотрение законопроекта о продаже земли.

По данным на 30 марта, на Украине 480 больных коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение из-за эпидемии. При этом брать пример с Италии и просить помощи у России Незалежная отказалась

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей