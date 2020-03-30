Украинские врачи массово увольняются из-за эпидемии
Больных коронавирусом на Украине становится все больше, а врачей – все меньше. Медики предпочитают остаться в это тяжелое время вообще без работы, чем за мизерную зарплату рисковать своим здоровьем и подвергать опасности близких. Об этом рассказал главврач Тернопольской больницы Ярослав Чайковский.
"Восемь сотрудников уволились из инфекционного отделения, даже еще не контактируя с больными коронавирусом", – приводит его слова "Страна.ua".
Главврач с пониманием относится к тому, что медики разбегаются в период эпидемии. По его мнению, мало кто может "отдавать себя работе" в опасных условиях, получая за это 4 тыс. грн (11 тыс. рублей). Он подчеркнул, что денег в виде надбавки в размере 200%, которую пообещали власти, врачи так и не увидели.
Судя по всему, в ближайшее время лишится работы и министр здравоохранения Незалежной Илья Емец. Вопрос о его отставке, а также увольнении главы Минфина Игоря Уманского стоит в повестке дня, которую должны рассмотреть депутаты Верховной рады на внеочередном заседании 30 марта. На этот же день запланировано и рассмотрение законопроекта о продаже земли.
По данным на 30 марта, на Украине 480 больных коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение из-за эпидемии. При этом брать пример с Италии и просить помощи у России Незалежная отказалась.
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