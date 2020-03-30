Власти Украины воспользовались вспышкой вируса для продажи земли
Власти Незалежной придумали, как обойти недовольство населения по поводу отмены моратория на продажу сельхозугодий. Они ввели жесткие меры против распространения коронавируса, запрещающие все виды уличных протестов, и в это время решили созвать внеочередное заседание Верховной рады, чтобы принять закон о распродаже земли. Об этом предупредила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
"Прикрываясь эпидемией, власть готовится провернуть аферу века!" – заявила она в "Фейсбук".
По ее данным, подписание документа будет представлено так, будто это единственный шанс получить кредит МВФ, без которого украинская экономика якобы не справится с кризисом, начавшемся из-за пандемии.
"Это обман и циничная манипуляция", – возмутилась Тимошенко. По ее мнению, власть проталкивает свою идею, против которой ранее выступали многие политики, аграрии и простые украинцы, поскольку в результате главное богатство страны попадет в руки иностранцев, передает телеканал "360".
Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действовал на Украине почти 20 лет. С идеей отменить его выступила команда президента Владимира Зеленского. Ранее в стране прошли массовые протесты против данного законопроекта.
По последним данным, на Украине больны коронавирусом 480 человек, 11 заболевших скончались. С 27 марта страна полностью изолирована от мира – домой попасть не могут даже украинцы, оказавшиеся за границей.
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