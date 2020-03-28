Коронавирус

Политолог уверен, что Незалежная не повторит ошибок властей "сапожка"

Украина – не Италия. Она не повторит ошибок Европы по борьбе с коронавирусом, поэтому помощь России будет просто не нужна. Так считает политолог Михаил Погребинский.

Специалист уверен, что обращение Зеленского к Путину представить себе трудно. Возможны только контакты на нижнем уровне. Прибегнуть к помощи большого соседа придется только в том случае, если Украина встанет на итальянские рельсы, чего, конечно, в Незалежной стараются избежать.

"Пока Украина, не дай бог, не войдет в режим Италии, представить себе обращение Зеленского за помощью к Путину невозможно. Что касается контактов на нижнем уровне, то они возможны", – цитирует Погребинского Телеграм-канал "Украина.ру".

Тем временем, жители Незалежной стараются игнорировать правила карантина. Некоторые прегрождают дорогу общественному транспорту, кто-то в прямом смысле кидается на автомобили и автобусы.



