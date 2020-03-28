Коронавирус

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"Не Италия": Украина не станет просить помощи у России

Политолог уверен, что Незалежная не повторит ошибок властей "сапожка"

Украина – не Италия. Она не повторит ошибок Европы по борьбе с коронавирусом, поэтому помощь России будет просто не нужна. Так считает политолог Михаил Погребинский. 

Специалист уверен, что обращение Зеленского к Путину представить себе трудно. Возможны только контакты на нижнем уровне. Прибегнуть к помощи большого соседа придется только в том случае, если Украина встанет на итальянские рельсы, чего, конечно, в Незалежной стараются избежать. 

"Пока Украина, не дай бог, не войдет в режим Италии, представить себе обращение Зеленского за помощью к Путину невозможно. Что касается контактов на нижнем уровне, то они возможны", – цитирует Погребинского Телеграм-канал "Украина.ру". 

Тем временем, жители Незалежной стараются игнорировать правила карантина. Некоторые прегрождают дорогу общественному транспорту, кто-то в прямом смысле кидается на автомобили и автобусы. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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