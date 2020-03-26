Число жертв коронавируса в Незалежной растет

Украинцы, которым запрещено заходить в общественный транспорт, где уже находятся десять пассажиров, нашли способ обойти это ограничение. Они цепляются снаружи и так едут до своей остановки. Видеокадры показали в эфире телеканала ТСН.

Граждане Незалежной не боятся ни падения на проезжую часть, ни коронавируса. Многие недовольны антивирусными мерами правительства и нарушают их, несмотря на то что эпидемия становится все более масштабной. За последние сутки на Украине зафиксированы 43 новых пациента с коронавирусом. Общее число заболевших достигло 156, сообщает Минздрав. Накануне вечером в стране умер пятый человек с COVID-19, а глава ведомства Илья Емец сделал пугающее заявление о том, что страна не готова к эпидемии.

"Количество жертв может быть катастрофическим", – предупредил министр.

В связи с распространением инфекции Киев ввел на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. Ранее глава МВД Арсен Аваков предупреждал, что длительный карантин приведет к потере гражданами дохода, причем многие могут вообще остаться без средств к существованию.

