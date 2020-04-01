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В Италии отмечены странные случаи смертей от коронавируса

Инфицированные COVID-19 просто умирают во сне

Странные случаи смерти больных новым коронавирусом отметили российские военные медики, которые сейчас помогают итальянцам в борьбе против заразы.

По их наблюдениям, инфицированные COVID-19 в легкой форме пациенты без каких-либо серьезных признаков болезни просто засыпали и не просыпались, пишет газета "Московский комсомолец".

Пять таких случаев было зафиксировано в одном из пансионатов для пожилых людей в городе Громо. Причем все за последние сутки.

Напомним, наши военврачи помогают итальянцам с конца марта.

По последним данным, в Республике умерло 13 155 человек, общее число заразившихся достигло отметки 110 574 граждан.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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