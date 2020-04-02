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В Забайкалье введен сухой закон на фоне вирусного карантина

продолжениеО закрытии внутренних границ России из-за пандемии заговорили в Кремле
Розничная продажа алкоголя в регионе полностью запрещена

Со 2 апреля жители Забайкалья не смогут приобрести в магазинах спиртные напитки. Об этом сообщает портал ZAB.RU.

Постановление о запрете продажи в розницу алкоголя подписал сегодня губерантор края Александр Осипов.

Как отмечает издание, это временна мера, введенная в рамках действия режима повышенной готовности региона из-за распространения пандемии COVID-19.

Ранее такие же ограничения были введены в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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