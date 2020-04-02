Горбачев сделал заявление на фоне вспышки коронавируса
Михаил Горбачев признал, что коронавирус оказался намного коварней, чем представлялось ранее, поэтому странам придется приложить все силы, чтобы преодолеть этого врага. Он призвал политиков порезать бюджет для армии и потратить освободившиеся деньги на решение проблем в сфере образования и здравоохранения.
Бывший политик отметил, что современному миру нужна другая форма безопасности: продовольственная, водная, экологическая.
"Ради безопасности человека надо вырабатывать стратегию, готовиться, планировать, создавать резервы. За это должны нести ответственность лидеры государств, руководители на всех уровнях", – отметил он.
Горбачев считает, что уже сейчас стоит готовить чрезвычайную сессию генассамблеи ООН, а после того, как общая ситуация наладится, провести ее.
"Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня", – цитирует его "Интерфакс".
Ранее бывший генсек предупреждал о третьей мировой войне.
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