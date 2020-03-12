Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой

Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
Михаил Горбачев. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший генсек ЦК КПСС заметил предпосылки вооруженного конфликта

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заговорил о приближающейся третьей мировой войне. Он напомнил, что только в этом году, который начался два с половиной месяца назад, произошло три столкновения – в Иране, Ираке и последнее в Сирии, где турки напали на российские формирования. 

Мир на грани вооруженного конфликта, полагает бывший генсек ЦК КПСС. По его словам, война воспринимается как что-то само собой разумеющееся. 

"Снова поют хвалу ядерному оружию. "В воздухе пахнет войной"", – заявил Горбачев в обращении, размещенном в "Новой газете". 

Горбачев перечислил предпосылки надвигающейся вражды, прямо или между строк которых считывались расторгнутый между РФ и США ракетный договор, Керченский конфликт, сбитый в небе над Донбассом малайзийского "Боинг", недавний ракетный удар по пассажирскому самолету в Тегеране. Власть заставляет политиков поступаться принципами, ради нее они готовы на все, заключил Михаил Сергеевич, призывая великие державы "одуматься" и "остановиться".

Посетовав о том, что Вашингтон и Лондон отклонили приглашение Москвы принять участие в торжествах в честь Великой Победы, нобелевский лауреат выразил надежду, что "ответственность возьмет верх над авантюризмом, разум – над хаосом". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление

Телеведущий призвал смириться с проблемой и запастись лекарствами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей