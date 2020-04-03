Всего одно условие: как победить пандемию коронавируса в России
Справиться с распространением китайской инфекции поможет только двухнедельный карантин и правильный выход из него. Такое заявление сделал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По словам специалиста, в основном вирус распространяется из-за людей, которые заражаются, но не болеют. Число таких бессимптомников от 10% до 50% нашего населения, а по некоторым данным, и вовсе 90%.
Именно поэтому на карантине нужно просидеть всем минимум две недели, пояснил Нетесов "Известиям". За это время удастся вылечить тех, кто уже заразился коронавирусом, и выявить новых инфицированных.
После того как ситуация стабилизируется и пик эпидемии пройдет, нужно оставаться в самоизоляции еще минимум неделю, отметил эксперт. Он также подчеркнул необходимость проведения тестирования на наличие иммунитета к коронавирусу.
Пик эпидемии в России еще не наступил и, по предварительным прогнозам, наступит в середине следующей недели, ожидают эксперты.
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