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Всего одно условие: как победить пандемию коронавируса в России

Всего одно условие: как победить пандемию коронавируса в России
Фото: Максим Федоров/ТАСС
продолжениеЗакрыли целый регион: последние новости о коронавирусе в России на 3 апреля
Сократить число заболевших в России помогут только жесткие меры

Справиться с распространением китайской инфекции поможет только двухнедельный карантин и правильный выход из него. Такое заявление сделал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам специалиста, в основном вирус распространяется из-за людей, которые заражаются, но не болеют. Число таких бессимптомников от 10% до 50% нашего населения, а по некоторым данным, и вовсе 90%.

Именно поэтому на карантине нужно просидеть всем минимум две недели, пояснил Нетесов "Известиям". За это время удастся вылечить тех, кто уже заразился коронавирусом, и выявить новых инфицированных.

После того как ситуация стабилизируется и пик эпидемии пройдет, нужно оставаться в самоизоляции еще минимум неделю, отметил эксперт. Он также подчеркнул необходимость проведения тестирования на наличие иммунитета к коронавирусу.

Пик эпидемии в России еще не наступил и, по предварительным прогнозам, наступит в середине следующей недели, ожидают эксперты.

Карина СИРАЗОВА

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