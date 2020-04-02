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Продлится долго: когда в России закончится эпидемия COVID-19

Продлится долго: когда в России закончится эпидемия COVID-19
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Наибольшее число заболевших ожидают на следующей неделе

Число зараженных коронавирусом в России стремительно растет, но пик эпидемии пока не пройден. Ситуация нормализуется не раньше, чем через два месяца – именно тогда вирус из Китая начнет отступать. Об этом заявил инфекционист Владимир Никифоров.

По словам специалиста, самая сложная обстановка будет в середине следующей недели. И, как только пройдет пик заболеваемости, COVID-19 начнет отступать.

Обычно спад таких вспышек ОРВИ, к которым относится и коронавирус, длится от 10 до 12 недель, рассказал Никифоров в программе "Док-Ток" на Первом канале. При этом он отметил, что к лету в России эпидемия завершится уже точно.

Ранее эксперт Александр Лукашев также сделал прогноз о коронавирусе. По его словам, при благоприятном сценарии пик заболеваемости может быть пройден уже через десять дней, напоминает URA.RU.

Президент Владимир Путин отметил, что в стране из-за китайской инфекции ситуация усложняется, пишет телеканал "360".

По последним данным, в России коронавирусом заразились 2777 человек и 24 умерли.

Карина СИРАЗОВА

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Егор Кислухин
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