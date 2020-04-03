Изделие может дать человеку ложное чувство защищенности

Здоровым людям необязательно носить медицинскую маску, которая не является гарантий того, что человек не заболеет коронавирусом. Об этом рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Специалист добавил, что это медицинское изделие нужно носить тем, у кого есть симптомы болезни, чтобы защитить окружающих. Также маска будет полезна людям, которые заботятся о больных дома.

Язаревич подчеркнул в разговоре с РИА "Новости", что маску стоит использовать вместе с другими средствами защиты. Ведь она может дать ложное чувство того, что человек находится в безопасности. В таком случае есть риск забыть о простом мытье рук.

"Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица", – отметил представитель ВОЗ.

Он также полагает, что масками, а также другими защитными средствами, типа очков и перчаток, в первую очередь, должны быть обеспечены медики. Этого, по его мнению, можно добиться, если запретить простым гражданам массово скупать данные изделия.

По последним данным института Хопкинса, в мире коронавирусом заражены 1 миллион 16 тысяч 401 человек, 53 тысячи 160 пациентов скончались, выздоровели – 211 тысяч 755.