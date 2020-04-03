Перуанская мака усилит либидо у мужчин

Существует множество народных средств для повышения потенции у мужчин после 50 лет. Некоторые травы, по заверениям экспертов, призваны помочь сильному полу избавиться от эректильной дисфункции.

Так, перуанская мака, как утверждает автор канала "Дорога к здоровью" в Яндекс.Дзен, улучшает подвижность и количество сперматозоидов. А еще это растение увеличивает половое влечение.

Ягоды можжевельника же не только положительно сказываются на мужской силе, но и улучшают настроение. Корень солодки содержит витамины Е, В, минералы, которые помогают мужчине находиться на пике формы, устраняя стресс. Ведь от усталости, как считают специалисты, у сильного пола может возникнуть импотенция.

Корень женьшеня издревле считают афродизиаком. Однако у него есть противопоказания. Эту траву опасно употреблять гипертоникам и людям с проблемами сердца. А гинкго билоба может устранить проблемы с притоком крови к гениталиям.

Листья крапивы способствуют нормальной работе простаты, что влияет и на эрекцию. Как пишет автор канала, потенцию поднимет также базилик, куркума, кориандр и имбирь.

Впрочем, следует помнить, что перед применением любых народных средств нужно проконсультироваться с врачом. Употребление трав без рекомендаций специалиста может навредить здоровью.

Ранее "Утро" опубликовало старинные рецепты напитков из трав для повышения потенции.