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Спасти мужскую силу после 50 лет: топ трав для потенции

Спасти мужскую силу после 50 лет: топ трав для потенции
Фото: Martin Sterba, Josef Horazny/CTK/www.globallookpress.com
Перуанская мака усилит либидо у мужчин

Существует множество народных средств для повышения потенции у мужчин после 50 лет. Некоторые травы, по заверениям экспертов, призваны помочь сильному полу избавиться от эректильной дисфункции. 

Так, перуанская мака, как утверждает автор канала "Дорога к здоровью" в Яндекс.Дзен, улучшает подвижность и количество сперматозоидов. А еще это растение увеличивает половое влечение. 

Ягоды можжевельника же не только положительно сказываются на мужской силе, но и улучшают настроение. Корень солодки содержит витамины Е, В, минералы, которые помогают мужчине находиться на пике формы, устраняя стресс. Ведь от усталости, как считают специалисты, у сильного пола может возникнуть импотенция. 

Корень женьшеня издревле считают афродизиаком. Однако у него есть противопоказания. Эту траву опасно употреблять гипертоникам и людям с проблемами сердца. А  гинкго билоба может устранить проблемы с притоком крови к гениталиям. 

Листья крапивы способствуют нормальной работе простаты, что влияет и на эрекцию. Как пишет автор канала, потенцию поднимет также базилик, куркума, кориандр и имбирь. 

Впрочем, следует помнить, что перед применением любых народных средств нужно проконсультироваться с врачом. Употребление трав без рекомендаций специалиста может навредить здоровью. 

Ранее "Утро" опубликовало старинные рецепты напитков из трав для повышения потенции.

Полина ИВАНОВА

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