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Как сохранить ясный ум в старости: гимнастика после 50 лет

Как сохранить ясный ум в старости: гимнастика после 50 лет
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Физические нагрузки полезны для поддержания памяти

Растяжка и простая гимнастика напрямую помогают развивать интеллект. Упражнения способствуют улучшению кровообращения, которое влияет на состояние мозга. Особенно полезными оказываются перевернутые позиции, когда во время занятий кровь приливает к голове. 

Гимнастика на растяжку выполняется в домашних условиях, достаточно всего трех упражнений. Физическая нагрузка противопоказана людям с повышенным артериальным давлением, регулярными головными болями и головокружениями, предупреждает автор канала "PRO-ЗОЖ" в "Яндекс Дзене". 

Первое упражнение направлено на растяжку позвоночника. В позиции стоя нужно поставить широко ноги, встать перед стулом и опереться на него руками, прогнувшись в спине. Тянитесь вперед, чтобы размять позвоночник. Упражнение выполняется не более минуты, затем надо вернуться в исходное положение без резких движений. 

Для следующей позы нужно опуститься на колени на коврик и тянуться вперед руками, касаясь пола. Также разминаем позвоночник 60 секунд, после чего возвращаемся в позицию стоя: сначала надо поставить стопы на кончики пальцев, а потом уже подняться. 

Завершаем гимнастику позой "собака мордой вниз". Для нее надо поставить ноги чуть шире плеч и наклоняться, вытягивая руки вперед. Когда ладони коснутся пола, нужно задержаться в этой позе 60 секунд. Во время упражнения растягивается позвоночник и икры ног. 

Ранее "Утро" рассказало, какая гимнастика поможет сохранить молодость после 60 лет.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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