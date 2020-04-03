Лишний вес может привести к смерти

Отсутствие физической нагрузки во время постоянного нахождения дома может вызвать ожирение и проблемы со здоровьем, уверены диетологи. Заболевания осложняют состояние больного коронавирусом и способны привести к смерти.

Диетологи уверены, что самоизоляция в несколько раз повышает вероятность заболевания ожирением из-за высокого уровня стресса.

В подобном состоянии человек в первую очередь чувствует потребность усиленно питаться, рассказал "Царьград ТВ" врач Александр Ковальков.

Специалист прокомментировал смерть 39-летнего пациента с коронавирусом, который лежал в больнице в Коммунарке. По словам Александра Ковалькова, мужчина страдал ожирением, которое влияло на состояние легких и усугубляло течение COVID-19.

Диетолог сообщил, что на самоизоляции важно соблюдать правильное питание и увеличить регулярность тренировок, чтобы восполнить количество физической активности. Александров Ковальков высказал предположение, что карантин может продлиться два месяца вместо одного.

Ранее "Утро" рассказало об эффективной утренней гимнастике на карантине.