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Названа главная опасность для человека на карантине

Названа главная опасность для человека на карантине
Фото: Liz Gregg/moodboard/www.globallookpress.com
Лишний вес может привести к смерти

Отсутствие физической нагрузки во время постоянного нахождения дома может вызвать ожирение и проблемы со здоровьем, уверены диетологи. Заболевания осложняют состояние больного коронавирусом и способны привести к смерти. 

Диетологи уверены, что самоизоляция в несколько раз повышает вероятность заболевания ожирением из-за высокого уровня стресса.

В подобном состоянии человек в первую очередь чувствует потребность усиленно питаться, рассказал "Царьград ТВ" врач Александр Ковальков. 

Специалист прокомментировал смерть 39-летнего пациента с коронавирусом, который лежал в больнице в Коммунарке. По словам Александра Ковалькова, мужчина страдал ожирением, которое влияло на состояние легких и усугубляло течение COVID-19. 

Диетолог сообщил, что на самоизоляции важно соблюдать правильное питание и увеличить регулярность тренировок, чтобы восполнить количество физической активности. Александров Ковальков высказал предположение, что карантин может продлиться два месяца вместо одного. 

Ранее "Утро" рассказало об эффективной утренней гимнастике на карантине.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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