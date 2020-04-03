Три простых упражнения спасут от болей

С возрастом суставы становятся все менее подвижными, часто возникают боли в спине и коленях. Как вернуть телу былую энергию и легкость? Ответ прост: достаточно регулярно выполнять три простых упражнения.

Первое нужно выполнить сначала на спине, потом на животе. Лягте, вытяните руки вдоль туловища. Начните поднимать ногу, в критической точке задержитесь и сохраняйте положение в течение 5 секунд. Затем медленно опустите ногу в исходное положение. После повторения упражнения на спине, его стоит сделать и лежа на животе.

Второе упражнение больше похоже на ленивый отдых. Нужно лечь на спину, вытянуть руки по швам и постепенно развести стопы в стороны, затем аккуратно вернуть в исходное положение. Выполнять такое забавное упражнение следует от одной до 20 минут.

Наконец, последнее. Ложимся на бок, одну руку кладём под голову, второй упираемся в пол в области живота. Опорную ногу сгибаем, вторая остаётся прямой. Выполняем упражнение медленно и аккуратно, чтобы не растянуть сухожилия. Поднимает прямую ногу до упора и опускаем. Стоит закончить, как только почувствуете усталость.

Автор канала "Фитнес дед" не рекомендует заниматься, если чувствуется боль. Лучше обратиться за рекомендацией к доктору.