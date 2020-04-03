Опасная дезинфекция: какие советы по борьбе с COVID-19 только навредят
В Сети появляется все больше советов, которые должны защитить
от коронавируса, однако не все эти способы эффективны. Некоторые рекомендации
могут нанести организму серьезный вред. Чего не нужно делать во время пандемии,
рассказала врач
ГКБ имени В.В. Виноградова Мария Блинова.
Самую главную опасность представляют медицинские маски. Из-за дефицита их стали шить самостоятельно, однако самодельные средства защиты лишь навредят, предупреждает эксперт. Такие маски не только не помогут от заражения, но и могут оказаться разносчиками инфекции. Впрочем, от заражения коронавирусом не спасут и медицинские – эффективны только респираторы.
Дезинфекция организма изнутри невероятно опасна, сообщила Блинова "Российской газете". Врач предупредила всех сторонников нетрадиционной медицины: принимать перекись водорода внутрь нельзя ни в коем случае, даже если концентрация вещества низкая. Иммунитет такое лечение не укрепит, кроме того, перекись может оставить ожоги даже на коже, а тем более – на слизистых.
Ранее специалисты рассказали, кому помогут медицинские маски и как правильно их использовать.
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