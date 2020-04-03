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Европейские страны разругались из-за коронавируса

Европейские страны разругались из-за коронавируса
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
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Итальянцы уверены, что между членами ЕС не хватает солидарности

Пока Россия отчаянно старается спасти всех, кого можно, от коронавируса, обеспечив оборудованием и врачами, в Европе страны ругаются между собой. Итальянцам, например, кажется, что члены ЕС проявляют недостаточно солидарности в борьбе с пандемией, охватившей мир. 

Именно поэтому некоторые итальянские политики и мэры, в том числе вице-спикер нижней палаты страны, временно сняли флаги Евросоюза, висевшие рядом с национальным, в знак протеста. 

Лидер оппозиционной партии "Лига" Маттео Сальвини написал в своей странице в "Твиттер", что Европа больше не похожа на тот Старый свет, который был всем известен. Теперь большинство стран "пляшет под дудку" Германии. 

"Не думаю, что наши деды и прадеды проливали свою кровь, чтобы освободить Европу и передать ее в третий раз Германии. Европа была основана на руинах Второй мировой войны", – опубликовал политик видео с речью мэра, который представляет его партию, передает ТАСС. 

Напомним, что наша страна, в свою очередь, активно помогал Италии в борьбе с распространением китайской инфекции. От РФ на "сапожок" отправилось несколько самолетов с врачами и медикаментами. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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