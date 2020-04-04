Человечество, возможно, никогда не избавится от смертельно опасной инфекции из Китая

Число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион человек. Последние новости о пандемии – в подборке "Утра".

Российский вирусолог не исключает, что COVID-19 воцарился на планете на много лет. Вероятно, человечеству никогда не удастся избавиться от коронавируса. Такое заявление сделал академик РАН Виталий Зверев. Он отметил, что не стоит надеяться, что летом или осенью коронавирус полностью исчезнет. Жить с этой инфекцией людям предстоит долгие годы. При этом не исключено, что переболеет около семидесяти процентов всего населения.

"…этот вирус пришел в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда (…) И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом",

– сказал вирусолог в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1". Напомним, ранее Зверев не исключил, что в России может начаться вторая волна эпидемии.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 4 тысячи 149 человек, 34 больных умерли.



В мире, по информации ВОЗ, 976 тысяч 249 подтвержденных случаев, скончались 50 тысяч 489 зараженных. При этом университет Джона Хопкинса, который также ведет эту страшную статистику, утверждает, что число заболевших перевалило за миллион. На 4 апреля 2020 года коронавирусом заразились 1 миллион 100 тысяч 283 человек, говорится на официальном сайте.

Тем временем СМИ сообщают, что в апреле в России планируется запустить экспресс-тестирование на COVID-19. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Российский фонд прямых инвестиций, который финансировал этот проект. Российско-японские тест-системы дают возможность узнать результаты в течение получаса.

Напомним, что в России на фоне пандемии усиливают меры безопасности. Так, с 4 апреля прекращены рейсы по эвакуации граждан РФ из других стран. Разрешения на вывозные чартеры отозвала Росавиация, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Сколько будет действовать это ограничение, пока неизвестно. Ранее премьер Михаил Мишустин распорядился выделить деньги россиянам, которые застряли за границей из-за коронавируса и не могут вернуться домой.