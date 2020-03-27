России предсказали вторую волну эпидемии коронавируса
Течение ситуации с COVID-19 в Китае и то, как он с ней справляется, дает возможность предполагать что в Москве и России в целом распространение заразы действительно достигнет пика к середине или концу грядущей недели. Однако не исключена и вторая волна атаки. Об этом заявил академик РАН Виталий Зверев.
Таким образом он прокомментировал прогноз о живучести коронавируса главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Напомним, что именно там проходят тестирование и лечение пациенты с COVID-19.
Академик в своем мнении опирался на официальные данные оперштаба по количеству зараженных людей.
"Просто этот коронавирус необычный, может преподнести любые сюрпризы... Поэтому не исключено, что может и вторая волна пойти", – сказал в беседе с изданием "Взгляд" Зверев и добавил, что подобный негативный сценарий маловероятен.
По его словам, инфицированных может быть и больше, просто болезнь протекает у части людей бессимптомно или с легкими симптомами.
Между тем, глядя как китайцы купировали распространение заразы, ученый считает, что у россиян все идет к положительному результату, меры приняты вовремя, страна скоро справится с ситуацией. Он отметил, что нет высокой смертности по всей территории РФ и в столице, в частности.
Поэтому ближе к концу следующей недели можно ждать пика болезни в России, "после чего коронавирус уже пойдет на спад" - число заболевших должно снизиться, а количество выздоровевших, наоборот, увеличиться, подчеркнул академик.
Ранее сегодня стало известно, что в стране инфицированных COVID-19 перевалило за одну тысячу. За последние сутки коронавирус обнаружен у
196
человек. Таким образом, общее число заболевших сейчас 1036 граждан. Большая часть из них находится в Москве. Три человека умерли.
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