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Для россиян на время карантина придумали новые запреты

Для россиян на время карантина придумали новые запреты
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Продажи алкоголя в объявленные нерабочими из-за коронавируса дни предложили ограничить

Речь идет о крепких спиртных напитках.

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн озаботился здоровьем россиян, сидящих в изоляции. Он отметил, что приветствовал бы решение ограничить продажу крепкого алкоголя на время карантина. При этом необходимости в введении сухого закона Брюн не видит.

"Сухой закон, наверно, нет, а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверно, это было бы здорово для всей России", - сказал он в беседе с "Интерфаксом".

Медик объяснил разумность таких мер тем, что употребление алкоголя, как и курение, осложняют течение болезни у тех, кто уже заразился коронавирусом. Кроме того, табак и спиртное способствуют тому, что вирус становится еще более вирулентным. То есть заразным.

Ранее до 6 апреля алкоголь запретили продавать в Якутии – меры коснулись четырех муниципалитетов, и в Забайкальском крае. Впрочем, в последнем сухой закон власти решили все же смягчить, дабы не вызвать роста продаж поддельного спиртного, напоминает информагентство.

Ранее "Утро" писало о том, что алкоголь может исчезнуть из России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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