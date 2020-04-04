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Как выжить в изоляции: Седокова в кольчуге раскрыла секрет

Как выжить в изоляции: Седокова в кольчуге раскрыла секрет
Анна Седокова. Фото:www.instagram.com/annasedokova
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Звезда рассказала о спасении во время карантина

Запертая дома, как и все россияне, Анна Седокова подбодрила подписчиков, раскрыв тайну. Она сообщила, как разгоняет тоску во время самоизоляции из-за коронавируса.

Как выяснилось, певицу спасают сериалы. Действительно, когда, как не сейчас, когда у знаменитости наконец появилось свободное время, заняться просмотром. Седокова поделилась с поклонниками названием самого любимого сериала и попросила рассказать о других.

"Но что нам делать, когда сериал закончится 😱😱😱 Давайте в коментах у меня тут спасём друг друга и накидаем ещё крутых фильмов и сериалов", – написала она под фото, где позирует одетой в прозрачную кольчугу, сидя на полу в серебристом кубе.

Пользователи живо откликнулись на призыв звезды и написали множество комментариев, перечислив любимые фильмы и сериалы.

Ранее Седокова поделилась с фанатами секретом стройности.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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