Экс-солистка группы "ВИА Гра" отказалась от вина и некоторых продуктов

Анна Седокова несколько недель назад заявила, что начала готовиться к лету. Сейчас фигура артистки уже выглядит стройнее – она похудела на четыре килограмма. Секретом стройности звезда поделилась в "Инстаграм".

Певица рассказала, что отказалась от вина за ужином. Она считает, что лучше позволить себе сразу два бокала раз в неделю. Также брюнетк решила не есть яйца и молочные продукты – медицинский тест показал, что ей лучше не употреблять их в пищу.

Артистка рекомендует всем худеющим пить 2 л воды в день, но только не перед сном, иначе не избежать отеков.

После похудения бывшая солистка группы "ВИА Гра" весит 64 килограмма. И признается, что уже сейчас чувствует себя другим человеком, так как выработала культуру питания и стала увереннее в себе. "Моя жизнь полностью изменилась и стала другой. И дело не в весе, а в той уверенности, которую я чувствую, начав избавляться от того, что мне было не нужно", – пояснила она в социальной сети.

Одни подписчики считают, что звезда напрасно отказалась от многих продуктов, так как она и без этого выглядит идеально. Другие благодарят певицу за то, что она раскрыла секрет стройности.

Ранее Анна Седокова в трусах-нитках скрючилась на полотенце.