Экс-солистка группы "ВИА Гра" показалась в откровенном наряде

Анна Седокова надела платье с огромным вырезом. На фото, которое сама артистка опубликовала в "Инстаграм", кажется, что ее пышный бюст вот-вот выпадет из одежды. Пикантный снимок появился в социальных сетях после того, как звезда заявила о расставании в возлюбленным.

Поклонники могут не переживать за личную жизнь Седоковой. Расстаться с Янисом Тимма ей пришлось на время – певица улетела в другой город.

Пока совместные фото в "Инстаграм" звезды не появляются. Сама артистка решила на признание: она заявила, что не всегда бывает доброй и милой, как многим кажется.

"Я не милая. Не добрая, не классная, вернее не всегда такая. <…> Хорошая девочка не должна быть всепрощающей дурочкой ) Хорошая девочка может быть сильной и дерзкой!" – высказалась знаменитость.

Под фото Седоковой поклонники хвалят формы артистки, ее красоту и ум.

"Аня, ты настоящая! И это главное", "Шикарная", "Ты просто женщина огонь, прекрасная женщина! И живешь той жизнью, которую хочешь! Ты шикарна", "Выдающаяся грудь", "Анна– вы очень красивая и умная", - прокомментировали фото в интернете.

Ранее Анна Седокова прижалась своим бюстом к полу.