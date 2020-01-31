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"Мерзко смотреть": Седокову унизили после интима с любовником

"Мерзко смотреть": Седокову унизили после интима с любовником
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Подписчики указали экс-солистке "ВИА Гры" на недостатки

Анна Седокова выставила на всеобщее обозрение фото с возлюбленным. На снимке артистка лежит на Янисе Тимме и целует его. Одежды на них почти нет. Интернет-пользователи снимок не оценили и начали травить певицу.

Подписчики  считают, что такой интимный кадр нельзя выставлять в соцсети. Они напомнили артистке о прошлых неудачах в личной жизни, указали на разницу в возрасте с любовником и на недостатки ее внешности.

"Здесь Вы похожи на Феону из м/ф "Шрек", "Ток больше не рожай, Ань", "Фу, ужасная фотка", "Совсем некрасивое фото. Для домашнего альбома только", "Мерзко смотреть", "Чуть не вырвало", "Нос, как у свиньи", "Зачем все это выставлять напоказ? Какая цель? Давайте все теперь будем делиться постелью", "Открыто ходит по рукам и брюхатится", "Как же поправилась", – высказались недовольные комментаторы.

Не смягчило реакцию пользователей даже трогательное обращение звезды к партнеру: "Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле".

Первая информация о романе баскетболиста и певицы появилась в октябре 2019 года. С тех пор влюбленные постоянно проводят время вместе и делятся совместными фотографиями и видео. Осложнял роман знаменитостей, тот факт, что он был женат. Но в ноябре 2019 Янис Тимма официально развелся.

Дарья ПЕТРОВА

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