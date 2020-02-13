Звезда заинтриговала результатами теста

Слухи о беременности Анны Седоковой появились сразу, как только она завела новый роман. Теперь же бывшая солистка группы "ВИА Гра" спровоцировала еще одну волну разговоров - уклончиво отвечала на вопросы о ребенке, но сделала небольшое заявление.

Артистка призналась, что использовала тест на беременность, но, что именно он показал, пока раскрывать не будет. "Мы спокойно жили, а потом появились эти новости. Честно говоря, я даже удивлена! Но я вчера даже сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже", – цитирует слова артистки сайт "Комсомольская правда".

Репортеры, увидевшие Седокову вживую, отметили, что фигура певицы ничуть не изменилась. Если артистка действительно беременна, ребенок станет для нее четвертым. От прошлых отношений экс-солистка "ВИА Гры" родила двух дочек и сына. У ее нынешнего избранника Яниса Тимма от предыдущего брака есть маленький ребенок.

Ранее Анна Седокова снялась практически обнаженной – в трусах-невидимках.