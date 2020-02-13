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Многодетная Седокова сделала заявление о беременности

Многодетная Седокова сделала заявление о беременности
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova/
Звезда заинтриговала результатами теста

Слухи о беременности Анны Седоковой появились сразу, как только она завела новый роман. Теперь же бывшая солистка группы "ВИА Гра" спровоцировала еще одну волну разговоров - уклончиво отвечала на вопросы о ребенке, но сделала небольшое заявление.

Артистка призналась, что использовала тест на беременность, но, что именно он показал, пока раскрывать не будет. "Мы спокойно жили, а потом появились эти новости. Честно говоря, я даже удивлена! Но я вчера даже сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже", – цитирует слова артистки сайт "Комсомольская правда".

Репортеры, увидевшие Седокову вживую, отметили, что фигура певицы ничуть не изменилась. Если артистка действительно беременна, ребенок станет для нее четвертым. От прошлых отношений экс-солистка "ВИА Гры" родила двух дочек и сына. У ее нынешнего избранника Яниса Тимма от предыдущего брака есть маленький ребенок. 

Ранее Анна Седокова снялась практически обнаженной – в трусах-невидимках

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Дарья ПЕТРОВА

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