Звезда покрутила попой на камеру

Анна Седокова поделилась в соцсети новым чувственным видео. Певица сделала несколько чувственных па, позволив фанатам оценить свой крепкий тыл. Всего за 4 часа новый ролик набрал более 350 тыс. отметок "Нравится" – подписчики пришли в восторг от роскошной фигуры Анны.

"Анют, попа у тебя супер !!!!!!", "Счастьем от тебя прет просто", "неееее,сексом", "Хороший попец", "Прекрасная и элегантная,прелестная и грациозная,золотая принцесса!!!", "Женщина мечта", "Отпадно выглядишь, Аня!!! Я б сказал даже аппетитно", "Красивая и секси ! Очень", "Попка огонь", "Хороша со всех сторон", "Шедевр", "Ну как вас не любить!!! Такая грация))))", – написали очарованные поклонники на страничке Анны Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Анна удивила поклонников своей растяжкой: звезда закинула ногу прямо на стену лифта. Певица радует своих фанатов не только новыми песнями, но и экстравагантными нарядами. Так, в одном из своих новых клипов Седокова показалась в виниловом наряде. А своих подписчиков в соцсети артистка поразила фотографией в розовом корсете и колготках.