Седокова в обтягивающем комбинезоне похвасталась аппетитной фигурой
Анна Седокова поделилась в соцсети новым чувственным видео. Певица сделала несколько чувственных па, позволив фанатам оценить свой крепкий тыл. Всего за 4 часа новый ролик набрал более 350 тыс. отметок "Нравится" – подписчики пришли в восторг от роскошной фигуры Анны.
"Анют, попа у тебя супер !!!!!!", "Счастьем от тебя прет просто", "неееее,сексом", "Хороший попец", "Прекрасная и элегантная,прелестная и грациозная,золотая принцесса!!!", "Женщина мечта", "Отпадно выглядишь, Аня!!! Я б сказал даже аппетитно", "Красивая и секси ! Очень", "Попка огонь", "Хороша со всех сторон", "Шедевр", "Ну как вас не любить!!! Такая грация))))", – написали очарованные поклонники на страничке Анны Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Ранее Анна удивила поклонников своей растяжкой: звезда закинула ногу прямо на стену лифта. Певица радует своих фанатов не только новыми песнями, но и экстравагантными нарядами. Так, в одном из своих новых клипов Седокова показалась в виниловом наряде. А своих подписчиков в соцсети артистка поразила фотографией в розовом корсете и колготках.
"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех
Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал
Картина многим россиянам показалась очень знакомой
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик