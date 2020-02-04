Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Седокова прижалась пышной грудью к полу

Седокова прижалась пышной грудью к полу
Анна Седокова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка позировала в компании мужчин в обтягивающем платье

Анна Седокова стала главной героиней одного из юмористических шоу. На съемки бывшая солистка группы "ВИА Гра" пришла во всеоружии – в красном платье с большим декольте, босоножках и с яркой помадой на губах. В таком виде артистке пришлось лечь на пол и прижаться к нему грудью – в итоге ее пышные формы оказались прямо перед камерой.

Позже звезда позировала в компании мужчин, выгибалась на полу и сидя на стуле. Поклонники от ее фото в Инстаграм без ума. Им певица кажется самой красивой и желанной в любом положении.

"Как всегда огненная дива", "Аня везде бомба. Вот что значит красное платье", "Стильная красотка Анна", "Вы свели их с ума", "Красотка такая", "Всегда выглядите прекрасно", "Как вам хорошо в красном", – оценили артистку подписчики.

Новый кадр вызвал только похвалу фанатов, а не так давно экс-солистке "ВИА Гры" досталось за снимок с любовником. Полуголые, они целовались перед камерой, чем взбесили многих интернет-пользователей.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей