Артистка позировала в компании мужчин в обтягивающем платье

Анна Седокова стала главной героиней одного из юмористических шоу. На съемки бывшая солистка группы "ВИА Гра" пришла во всеоружии – в красном платье с большим декольте, босоножках и с яркой помадой на губах. В таком виде артистке пришлось лечь на пол и прижаться к нему грудью – в итоге ее пышные формы оказались прямо перед камерой.

Позже звезда позировала в компании мужчин, выгибалась на полу и сидя на стуле. Поклонники от ее фото в Инстаграм без ума. Им певица кажется самой красивой и желанной в любом положении.

"Как всегда огненная дива", "Аня везде бомба. Вот что значит красное платье", "Стильная красотка Анна", "Вы свели их с ума", "Красотка такая", "Всегда выглядите прекрасно", "Как вам хорошо в красном", – оценили артистку подписчики.

Новый кадр вызвал только похвалу фанатов, а не так давно экс-солистке "ВИА Гры" досталось за снимок с любовником. Полуголые, они целовались перед камерой, чем взбесили многих интернет-пользователей.