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"До колен язык": Седокова облизала любовника на публике

"До колен язык": Седокова облизала любовника на публике
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка и спортсмен показали чувства в День всех влюбленных

Анна Седокова в честь 14 февраля решила признаться в чувствах своему избраннику. Пост в "Инстаграм" певица сопроводила видео, где она в облегающем наряде с большим декольте прижимается грудью к Янису Тимме, затем облизывает его языком и начинает страстно целовать.

Все действо происходило на публичном мероприятии прямо перед камерами. Похоже, артистку это не смутило, ведь она влюблена в баскетболиста.

"С тобой я ребенок. Такой маленький и защищенный тобою. Ты можешь дурачиться со мной на самых важных мероприятиях, как на этом видео… С Днем влюбленных, Моя Огромная Любовь!" – обратилась к экс-солистка "ВИА Гры" к мужчине.

Поклонники желают артистке счастья, но такого публичного проявления чувств не понимают. Они считают, что звезда перешла границы.

"С языком перебор, конечно", "Слишком примитивно. А вот высунуть до колен язык, вот где изюм", "Ну язык во время поцелуя будет точно запечатлен где-то", "Просто ужас", "Как горячо", "Какая красивая пара", "Ай, хулиганка", "Какой вкусный поцелуй", – прокомментировали увиденное в соцсети подписчики.

В ролике фигура певицы выглядит стройной, а в интернете продолжают обсуждать ее возможную беременность. Сама Анна Седокова только подливает масла в огонь. На днях она призналась, что сделала тест на беременность, но его результат пока сохранит в тайне, и рассказала о прибавлении в семье.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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<цензура> с украины,подороже и подешевле,поющие и пляшущие
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