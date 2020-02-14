Артистка и спортсмен показали чувства в День всех влюбленных

Анна Седокова в честь 14 февраля решила признаться в чувствах своему избраннику. Пост в "Инстаграм" певица сопроводила видео, где она в облегающем наряде с большим декольте прижимается грудью к Янису Тимме, затем облизывает его языком и начинает страстно целовать.

Все действо происходило на публичном мероприятии прямо перед камерами. Похоже, артистку это не смутило, ведь она влюблена в баскетболиста.

"С тобой я ребенок. Такой маленький и защищенный тобою. Ты можешь дурачиться со мной на самых важных мероприятиях, как на этом видео… С Днем влюбленных, Моя Огромная Любовь!" – обратилась к экс-солистка "ВИА Гры" к мужчине.

Поклонники желают артистке счастья, но такого публичного проявления чувств не понимают. Они считают, что звезда перешла границы.

"С языком перебор, конечно", "Слишком примитивно. А вот высунуть до колен язык, вот где изюм", "Ну язык во время поцелуя будет точно запечатлен где-то", "Просто ужас", "Как горячо", "Какая красивая пара", "Ай, хулиганка", "Какой вкусный поцелуй", – прокомментировали увиденное в соцсети подписчики.

В ролике фигура певицы выглядит стройной, а в интернете продолжают обсуждать ее возможную беременность. Сама Анна Седокова только подливает масла в огонь. На днях она призналась, что сделала тест на беременность, но его результат пока сохранит в тайне, и рассказала о прибавлении в семье.