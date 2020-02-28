Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Худеющую Седокову застукали с огромным количеством еды

Худеющую Седокову застукали с огромным количеством еды
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" поделилась секретом по сбросу лишнего веса

Тело Анны Седоковой не дает покоя ни ей самой, ни ее поклонникам. В "Инстаграм" певица на днях объявила, что собирается похудеть к майским праздникам. Для этого она отказалась от яиц и молочных продуктов. Однако уже сегодня ее застукали рядом с огромным столом, на котором было много тарелок с едой.

Фотографию с блюдами артистка опубликовала в своем "Инстаграм", где поделилась несколькими советами насчет похудения. Звезда написала об интервальном голодании, предложила подписчикам заменить все гарниры на овощи, больше пить и отказаться от перекусов.

Подписчики отнеслись к снимку скептически. Они считают, что такие порции слишком велики для худеющего человека.

"Так выглядит обжорство", "Скромный такой завтрак", "Ого, королевский завтрак", "Я бы одна столько не съела", "Для одной не много ли?" – прокомментировали фото в соцсети.

Фигура бывшей солистки "ВИА Гры" не дает покоя интернет-пользователям. Еще совсем недавно они пытались разглядеть любые изменения в фигуре певицы, ведь появилась информация о ее беременности от возлюбленного. Сама Анна Седокова только подогревала слухи – писала о пополнении в семье и о том, что сделала тест на беременность. 

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей