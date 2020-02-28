Бывшая солистка группы "ВИА Гра" поделилась секретом по сбросу лишнего веса

Тело Анны Седоковой не дает покоя ни ей самой, ни ее поклонникам. В "Инстаграм" певица на днях объявила, что собирается похудеть к майским праздникам. Для этого она отказалась от яиц и молочных продуктов. Однако уже сегодня ее застукали рядом с огромным столом, на котором было много тарелок с едой.

Фотографию с блюдами артистка опубликовала в своем "Инстаграм", где поделилась несколькими советами насчет похудения. Звезда написала об интервальном голодании, предложила подписчикам заменить все гарниры на овощи, больше пить и отказаться от перекусов.

Подписчики отнеслись к снимку скептически. Они считают, что такие порции слишком велики для худеющего человека.

"Так выглядит обжорство", "Скромный такой завтрак", "Ого, королевский завтрак", "Я бы одна столько не съела", "Для одной не много ли?" – прокомментировали фото в соцсети.

Фигура бывшей солистки "ВИА Гры" не дает покоя интернет-пользователям. Еще совсем недавно они пытались разглядеть любые изменения в фигуре певицы, ведь появилась информация о ее беременности от возлюбленного. Сама Анна Седокова только подогревала слухи – писала о пополнении в семье и о том, что сделала тест на беременность.