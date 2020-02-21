Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Ждем четвертого": Седокова заговорила о пополнении в семье

"Ждем четвертого": Седокова заговорила о пополнении в семье
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" сделала неожиданное заявление после слухов о беременности

Анна Седокова вновь заинтриговала подписчиков, намекнув на пополнение в семье. Певица опубликовала ролик, где она и ее возлюбленный Янис Тимма держат на руках их "сына" – щенка по кличке Мамба, о котором они давно мечтали. В кадре пара нежно целуется, не обделяя вниманием и нового члена семьи.

"Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому", – оставила под видео интригующую подпись Седокова.

"Ну все, ждем скоро четвертого…" – написал в комментариях под постом один из подписчиков. На что сама артистка ответила: "Спасибо, мы тоже", тем самым оставив еще больше вопросов. Поклонники певицы стали гадать, что же она имела в виду, ведь Анна – не только мать троих детей, но еще и хозяйка трех собак, о любви к которым звезда не раз говорила.

"Уже от прошлой любви бегают трое по дому. Любвеобильная", "С кем встречаешься, от того сразу рожаешь", "Не поняла. Аня, вы беременны четвертым?", "Вот и пополнение", "Теперь не детей, а собак целуют. Хотя может еще родит", – написали экс-солистке "ВИА Гры" в Сети.

Некоторые комментаторы не стали задавать звезде никаких вопросов и лишь восхитились опубликованным видео, пожелав Анне и Янису счастья: "Анют, вы безумно красиво смотритесь вместе. Счастья вам огромного", "Классно, когда любовь", "Это ли не счастье", "Самая красивая пара".

Слухи о четвертой беременности певицы появились еще после начала романа с молодым баскетболистом, а очередную волну разговоров о пополнении в семье спровоцировала сама экс-солистка "ВИА Гры", когда скрыла от поклонников результаты теста.

Ранее Седокова шокировала близких кардинальной переменой во внешности.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей