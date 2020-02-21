"Ждем четвертого": Седокова заговорила о пополнении в семье
Анна Седокова вновь заинтриговала подписчиков, намекнув на пополнение в семье. Певица опубликовала ролик, где она и ее возлюбленный Янис Тимма держат на руках их "сына" – щенка по кличке Мамба, о котором они давно мечтали. В кадре пара нежно целуется, не обделяя вниманием и нового члена семьи.
"Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому", – оставила под видео интригующую подпись Седокова.
"Ну все, ждем скоро четвертого…" – написал в комментариях под постом один из подписчиков. На что сама артистка ответила: "Спасибо, мы тоже", тем самым оставив еще больше вопросов. Поклонники певицы стали гадать, что же она имела в виду, ведь Анна – не только мать троих детей, но еще и хозяйка трех собак, о любви к которым звезда не раз говорила.
"Уже от прошлой любви бегают трое по дому. Любвеобильная", "С кем встречаешься, от того сразу рожаешь", "Не поняла. Аня, вы беременны четвертым?", "Вот и пополнение", "Теперь не детей, а собак целуют. Хотя может еще родит", – написали экс-солистке "ВИА Гры" в Сети.
Некоторые комментаторы не стали задавать звезде никаких вопросов и лишь восхитились опубликованным видео, пожелав Анне и Янису счастья: "Анют, вы безумно красиво смотритесь вместе. Счастья вам огромного", "Классно, когда любовь", "Это ли не счастье", "Самая красивая пара".
Слухи о четвертой беременности певицы появились еще после начала романа с молодым баскетболистом, а очередную волну разговоров о пополнении в семье спровоцировала сама экс-солистка "ВИА Гры", когда скрыла от поклонников результаты теста.
Ранее Седокова шокировала близких кардинальной переменой во внешности.
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