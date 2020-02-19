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Родные в шоке: Седокова кардинально изменилась

Родные в шоке: Седокова кардинально изменилась
Анна Седокова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" скрыла свой поступок от близких

Анна Седокова сменила имидж – певица, по ее словам, впервые сделала челку. Экс-солистка "ВИА Гры" призналась, что такого поступка от нее никто не ожидал, даже близкие, а некоторые из них и вовсе обиделись. Видео из салона красоты артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм".

На ролике Седокова сняла себя в процессе стрижки. Сначала певица предстала с мокрыми волосами, а затем показала подписчикам, как стилист укладывает ей волосы. В конце видео Анна уже с почти готовой прической позирует перед зеркалом, однако фотографию итогового результата пообещала опубликовать позже, таким образом заинтриговав своих подписчиков.

В Сети к переменам во внешности певицы отнеслись неоднозначно. Часть поклонников отметила, что Седокова отлично выглядит с любой прической, а любые перемены приносят радость: "Вы красавица, Аня. Вам и с челкой, и без роскошно", "Очень круто", "Это будет супер", "Перемены тоже нужны", "А мне нравится".

Оставшейся части комментаторов прическа звезды не понравилась. Некоторые добавили, что укладывать такую челку невероятно сложно: "Не идет", "Мне кажется, раньше лучше было", "Она станет первой и последней".

Ранее Анна Седокова показалась в платье с огромным вырезом после признания о расставании с возлюбленным.

Карина СИРАЗОВА

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