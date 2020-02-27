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Седокова развалилась на лежаке в бикини

Седокова развалилась на лежаке в бикини
Анна Седокова. Фото:instagram.com/annasedokova
Экс-солистка "ВИА Гры" показала тело на отдыхе

Анна Седокова опубликовала в "Инстаграм" снимок в белом купальнике. На фото звезда развалилась на лежаке рядом с бассейном, выставив напоказ пышную грудь и бедра.

Под откровенным кадром артистка призналась, что собирается худеть перед майскими праздниками. Она решила исключить из своего рациона продукты, из-за которых поправляется, – яйца и "молочку". 

Некоторые подписчики намерены худеть вместе с бывшей солисткой группы "ВИА Гра". Другие считают, что тело певицы и так выглядит идеально.

"Я думаю, что не надо тебе худеть", "Зачем худеть – идеальная же!", "Прекрасная принцесса", "Ты и так шикарна", "Считаю, что Седокова с идеальной фигурой!", "Анна, Вы очень красивая, умная, образованная и худая девушка. Но зачем вы опять про похудение", – поделились мнениями коммментаторы.

Фигуру Анны Седоковой в интернете обсуждают постоянно. Интернет-пользователи хоть и называют ее фигуру идеальной, но часто пишут о том, что звезда, похоже, беременна. Сама артистка рассказывала, что принимает свое тело, но попыток похудеть не оставляет.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Дарья ПЕТРОВА

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