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Отменившая концерты Седокова вышла в люди без штанов

Отменившая концерты Седокова вышла в люди без штанов
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / http://globallookpress.com/
Экс-солистка "ВИА Гры" едва прикрыла ягодицы

Анна Седокова показалась на публике без штанов после отмены своего концерта в Ставрополе. Певицу сняли в коридоре в объемной толстовке черного цвета и коричневых ботфортах. Ноги артистки были голыми, а ягодицы слегка прикрывал лишь ее наряд. Роликом звезда поделилась в своих инстаграм-историях.

На видео Анна Седокова показалась во время встречи с Ольгой Бузовой: певицы обнимались и делали друг другу комплименты. "Такая красивая уже с утра", – сказала ведущая "Дома-2" экс-солистке "ВИА Гры". Бузова похвалила наряд Седоковой, отметив, что она отлично выглядит.

"Хотела восхититься твоими турами", – ответила Анна на любезность коллеги. Недавно Бузова выступила в Минске, видео своих выступлений звезда регулярно публикует в соцсетях.

А вот свой концерт Седокова отменила. Звезда должна была петь в Ставрополе, однако за четыре дня до мероприятия внезапно изменила это решение. Однако причиной оказалось не желание самой певицы, а нераспроданные билеты, рассказал источник "Комсомольской правды".

По его словам, в таком случае проведение концерта обернется лишь убытками, поэтому теперь фанатам возвращают деньги за билеты. Организаторы мероприятия разбираются в причинах неудачи – либо плохо сработал пиар артистки, либо среди жителей города поклонников Седоковой оказалось недостаточно.

Ранее певица шокировала близких кардинальной переменой внешности, а также намекнула на четвертую беременность. 

Карина СИРАЗОВА

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