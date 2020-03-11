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Седокова в блестящем платье показала пушистые брови

Седокова в блестящем платье показала пушистые брови
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "ВИА Гра" предстала в новом образе

Анна Седокова выложила в "Инстаграм" фото со съемок. На певице было надето сверкающее короткое платье, а ее волосы заплетены в косички. Но все внимание на снимке привлекли к себе брови знаменитости, которые стали выглядеть гораздо больше, чем раньше.

Скорее всего, новый образ, для которого и понадобились яркие брови, бывшей солистке группы "ВИА Гра" подобрали для съемок ее нового проекта – шоу, в котором она собирается рассказывать об отношениях и страсти. Звезда, по ее же словам, планирует организовать "тайное место, где можно говорить обо всем, и тебе ничего за это не будет".

Пока же пользователи больше обсуждают не новый проект артистки, а ее внешний вид. Под фото Седокову сравнили с Леонидом Брежневым и поинтересовались, зачем ей понадобились такие густые брови.

"Ох, уж эти брови...", "Это не брови, это зависть Брежнева! Нет пределу совершенству, а у Седоковой ширине бровей…", "Вот это брови", "Бусинка бровастая", "Такая красивая, но зачем эти брови?" – прокомментировали пользователи в социальных сетях.

Также поклонников Седоковой интересует, как проходит ее диета. Ранее певица заявила, что отказалась от молочных продуктов и яиц и приводит себя в форму к лету. Пока артистка о результате похудения не рассказывает, более того, недавно ее засняли за столом с огромным количеством еды. 

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Дарья ПЕТРОВА

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