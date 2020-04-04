Приостановку вывоза соотечественников из-за границы объяснили

Нашей стране может грозить новая вспышка COVID-19 из-за возвращения оставшихся за рубежом россиян. Именно поэтому власти время на раздумье и приостановили авиарейсы для их эвакуации. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Тайм-аут взяли на субботу и воскресенье, чтобы подумать, как не допустить новой волны распространения коронавируса в стране. Речи о том, чтобы бросить россиян на произвол судьбы, нет, подчеркнула Голикова. Об этом пишет "Интерфакс".

Составлять новые графики вывоза граждан, оставшихся за границей, власти начнут с понедельника, 6 апреля, заявила она.

Сейчас необходимо проанализировать, сколько людей, откуда и куда прилетят. Кроме того, из 26 тысяч россиян, которых должны вернуть на родину 13 тысяч 660 не смогли идентифицировать, рассказала Голикова. Об этом пишет ТАСС.



Напомним, ранее сообщалось, что Россия остановила авиарейсы по вывозу граждан, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса. Ограничение начало действовать с полуночи 4 апреля.