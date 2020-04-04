Испытания на животных закончатся в конце апреля

Российские ученые, которые разрабатывают вакцину против COVID-19, создали несколько прототипов антидота и уже тестируют его на животных. Об этом рассказали в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

По словам директора лаборатории Рината Максютова, на данный момент два вида препарата, который может стать вакциной от коронавируса, уже тестируют на приматах, пишет РИА "Новости". Если антидот окажется эффективным, его можно будет применить уже через несколько месяцев.

На первом этапе исследования проводят на мышах и хорьках, затем препарат испытывают на приматах и лишь потом – на людях, объяснил директор "Вектора" в фильме "Опасный вирус" на "России 1". Таким образом, российские ученые сейчас продвинулись до второй стадии исследования.

Максютов добавил, что тестировать вакцину на животных закончат к концу апреля, а уже в июне препарат испытают на людях, если Минздрав даст на это разрешение.

Ранее российские ученые разработали три лекарства от коронавируса. Сейчас специалисты тестируют эффективность этих препаратов.

