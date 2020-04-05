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Россию ждет худший сценарий развития пандемии COVID-19

Россию ждет худший сценарий развития пандемии COVID-19
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус стремительно поражает молодых: последняя статистика о COVID-19 в России
Инфекция остается неизвестной для медиков до сих пор

Коронавирус может продолжить развиваться в ближайшие два-три года. Первоначальные прогнозы по спаду инфекции в марте-апреле не подтвердились, заявили медики. Исследователи не знают многого об инфекции на сегодняшний день.

Доктор Мясников рассказал, что ошибся в предположении, что количество заболевших вирусом из Китая начнет снижаться в ближайшие месяцы. Специалист уточнил, что развитие пандемии COVID-19 пошло по худшему сценарию. 

Врач сравнил эпидемию коронавируса с гонконгским гриппом в 1957 году в своем телеграм-канале. Доктор Мясников уверен, что россиянам остается ждать, пока выработается коллективный иммунитет: перед этим должно пройти еще два-три года с несколькими вспышками заболевания. 

Ранее "Утро" рассказало о последних новостях о коронавирусе на 5 апреля.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сим-Сим
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Лицо мировой закулисы. ЭТО ССС!
Сим-Сим
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Версия от полковника ГРУ Квачкова - командно-штабные учения мировой закулисы Один квадриллион 200 триллионов долларов долг Запада и США на сегодня.Это финансовый пузырь будут сдувать.
Сим-Сим
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коллективного иммунитета выработаться не может от этого вируса тк он очень мутагенный.вирус ослабевает с каждой мутацией и становится менее опасным для жизни.а вы распространяете непроверенную информацию!или непрвильно формулируете!это нельзя делать чтобы не вводить людей в заблуждение."доктор" Мясников специалистом не является по вирусологии.его мнение равно <цензура>
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