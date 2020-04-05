Инфекция остается неизвестной для медиков до сих пор

Коронавирус может продолжить развиваться в ближайшие два-три года. Первоначальные прогнозы по спаду инфекции в марте-апреле не подтвердились, заявили медики. Исследователи не знают многого об инфекции на сегодняшний день.

Доктор Мясников рассказал, что ошибся в предположении, что количество заболевших вирусом из Китая начнет снижаться в ближайшие месяцы. Специалист уточнил, что развитие пандемии COVID-19 пошло по худшему сценарию.

Врач сравнил эпидемию коронавируса с гонконгским гриппом в 1957 году в своем телеграм-канале. Доктор Мясников уверен, что россиянам остается ждать, пока выработается коллективный иммунитет: перед этим должно пройти еще два-три года с несколькими вспышками заболевания.

Ранее "Утро" рассказало о последних новостях о коронавирусе на 5 апреля.