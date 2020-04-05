Редакция "Утро.ру" разбиралась, что стало причиной появления китайского вируса-убийцы

Эпидемия охватила планету. Новый коронавирус – инфекционное заболевание COVID-19 (он же 2019-CoV, он же SARS-CoV-2, он же “китайский вирус-убийца”, он же “пневмония из Ухани”) шагает по планете с такой скоростью, что скоро, кажется, не будет ни одной страны, ни одного города, ни одной деревни, где бы его не было.



По состоянию на 4 апреля 2020 года по всему миру отмечено более 1,2 млн зараженных, более 60 тыс. человек скончались.

Под карантином – в так называемой “домашней тюрьме” находится уже больше половины населения Земли – более 4 млрд человек

Дальше – больше.

Вирус уже нанес сокрушающий удар по экономике: эксперты предрекают мировой экономике крупнейший за всю историю. По итогам 2020 года, предсказывают аналитики американского банка JP Morgan, мировой ВВП сократится на 1,1%. По итогам I квартала сокращение экономики Китая составит не менее 41%. Во II квартале существенные потери ждут США и еврозону, чьи ВВП покажут отрицательный рост – минус 14% и минус 22% соответственно. Мировое промпроизводство в феврале–марте снизится на 10%, а рынок труда США ожидает одно из самых мощных и быстрых падений за всю историю, говорится в исследовании банка.

Только за две последние недели марта за первоначальным пособием по безработице в органы занятости в Штатах обратились почти 10 млн чел.

Как отметил в интервью Bloomberg экономист Pictet Wealth Management Томас Костерг, “я никогда не думал, что когда-либо в своей жизни увижу такие цифры”

Ожидается, что число безработных достигнет 30 млн человек. В Великую депрессию 20-30 гг. прошлого века безработных было меньше. И это самая сильная экономика мира, что уж говорить про остальные страны. Практически остановлено производство в Индии, Франции, Италии, Германии, Британии. Иначе как ночным кошмаром, бизнес происходящее не называет. По всеми миру ожидаются сотни тысяч банкротств.

Короновирус CoV-2 уже окрестили чумой XXI века.

В связи с этим возникают вопросы: а что же из себя представляет вирус-убийца COVID-19? Откуда он родом? Имеет ли он естественную или рукотворную природу? Результат ли он человеческой лабораторной ошибки или человек заразился им, поедая летучих мышей на рынке в китайской Ухани? Давайте попытаемся вместе разобраться в основных версиях его происхождения.

Версия №1: Вирус – результат мутаций

Итак, чтобы не было путаницы: новый коронавирус в начале марта получил официальное название SARS-CoV-2, а COVID-19 – это инфекционное заболевание, которое вызывается этим вирусом. Почему мы получили цифру 2 в аббревиатуре? Потому как генетически вирус на 80% схож с SARS (1), но при этом является по-своему уникальным. Такая схожесть с SARS и дает возможность заявить о том, что у нового коронавируса естественная природа. Дело в том, что SARS (severe acute respiratory syndrome coronavirus) переводится с английского как тяжелый острый респираторный синдром или атипичная пневмония – респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV.

Первый случай этого инфекционного заболевания был зарегистрирован в далеком 2002 году в Южном Китае. Его симптомы очень схожи с теми, что проявляются у болеющих COVID-19. Случаи заболевания SARS тогда были зафиксированы почти в 30 странах: всего было отмечено чуть более 8 тыс случаев, из которых 774 закончились летальным исходом. Эта эпидемия быстро сошла на нет: летом 2003 года все закончилось.

Последние исследования китайских ученых говорят о том, что изначальным источником вируса SARS-CoV были подковоносные летучие мыши

И это открытие дает возможность многим ученым заявить о том, что COVID-19, скорей всего ,всего лишь мутация давно известного вируса. И ничего больше.

Версия №2: Вирусная лаборатория в Ухане

В 1956 году в Ухане был основан Китайский институт вирусологии, который должен был начать разрабатывать бактериологическое оружие. В 2005 году в одной из лабораторий института началось исследование коронавируса SARS. Именно там обнаружили, что подковоносые летучие мыши в Китае являются естественными носителями коронавируса SARS.

Абсолютно нормальная практика, когда ученые во время научных изысканий создают гибриды того или иного вируса, чтобы впоследствии привить их мышам и проследить имитацию человеческого заболевания. Несколько десятков таких гибридов было создано и в Институте вирусологии в Ухане. Возможно, вирус каким-то образом не удалось сдержать и он вышел наружу.

Более того, скорее всего, утечка нынешнего коронавируса, скорее всего, не единственная

Эксперты Центра по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса считают, что вспышка вируса свиного гриппа (AH1N1) в 1977 году также стала результатом утечки из лаборатории.

Не исключено, что и текущая эпидемия является всего лишь человеческой ошибкой, ведь большая часть техногенных катастроф в мире связано с человеческим фактором. Вспомним хотя бы взрыв на Чернобыльской АЭС.

Статистика уверенно показывает, что число техногенных катастроф в мире резко увеличилось с конца 1970-х годов. По мнению американских ученых Барри Тернера и Ника Пиджена, авторов книги “Рукотворные бедствия”, человечество само роет себе могилу, поскольку технический прогресс неотвратимо приводит к созданию новых технологических рисков, перед которыми общество рано или поздно окажется полностью беззащитным. А причиной таких катастроф станет халатность или небрежность человека.



Возможно, так и произошло в Ухане. А версия о том, что очаг распространения нового коронавируса – это рынок в Ухане, где едят летучих мышей – не более чем государственная дезинформация.

Версия №3: Биологическая война

Есть еще одна интересная версия. 12 марта представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул в своем Twitter-аккаунте обвинение против США. Он написал, что вирус завезли в Китай американские военные.

"Когда нулевой пациент обнаружен в США? Сколько людей заражено? Как называются больницы, куда привезли инфицированных? Вероятно, американская армия принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Обнародуйте свои данные! США должны дать нам объяснение!" – написал китайский чиновник.

На следующий день газета South China Morning Post напомнила, что с период с 18 по 27 октября на территории Уханя проходили VII Всемирные летние военные игры, в которых приняли участие военные из более чем 100 стран. Были там и военные из США. А первый случай инфицирования коронавирусом в КНР был зафиксирован типа уже в середине ноября 2019 года у 55-летнего жителя Хубэя.



Является ли это очередной дезинформацией китайских спецслужб, чтобы снять со своей страны ответственность или действительно США причастны к нанесению фактически военного биологического удара по Китаю?

Разумеется, США заинтересованы в ослаблении Китая. Экономика Китая растет настолько быстро, что в ближайшее время может обогнать США и стать самой крупной экономикой мира. И, конечно же, американцы в этом не заинтересованы.

Дело в том, что вспышка SARS, которая была зафиксирована в Китае в 2002 году, не затронула США. Фактически эпидемия прокатилась только по азиатскому региону. В последнее время рядом мировых СМИ и китайских блогеров муссируется следующая конспирологическая теория: осенью прошлого года спецслужбы США провели в в Ухане спецоперацию по распространению нового коронавируса. Целью операции было вызвать в Китае новую эпидемию, может быть, более масштабную, чем в 2002 году и тем самым ослабить экономику Китая. Если это так, то им это удалось – экономика Китая значительно пострадала за первые два месяца этого года.

Однако американцами не был учтен тот факт, что новый вирус оказался более живучим и в считанные месяцы добрался до самих США. Сейчас в Штатах более 8 тыс. погибших и 300 тысяч зараженных новым коронавирусом. Но можно ли поверить, что спецслужбы самой демократичной страны мира совершили такую чудовищную акцию, которая уже нанесла США такой ущерб?

Особое мнение

Чтобы признать последние две версии не игрой конспирологов, необходимо чтобы кто-нибудь из ученых подтвердил, что есть определенные основания считать новый коронавирус искусственно-созданным. И такие мнения уже появляются. Например, кажется интересным мнение чешского молекулярного генетика и вирусолога Сони Чековой, руководителя частной (sic!) лаборатории Tilia Laboratories и автора нового более точного и дешевого протокола тестирования на SARS-CоV-2.

Соня Чекова дала большое интервью пражской “Радио “Свободе”. На вопрос считает ли она, что “этот вирус может иметь искусственное происхождение?”, Соня ответила, что “этого нельзя исключать”. “Он ведет себя очень необычно. <…> У этого коронавируса совсем другая картина, это как будто новый тип болезни. Когда клиническая картина вируса настолько отличается от других вирусов того же типа, это, как минимум, странно. Я многие годы посвятила молекулярной биологии и генетике, занималась клонированием и использовала разные части вирусов для генной инженерии – это очень распространенная практика. Когда я увидела эту последовательность (в регулирующей области), мне сразу показалось, что она не очень похожа на природную”, заявила чешская ученая.

Теперь у нас есть мнение вирусолога: новый коронавирус может считаться рукотворным. Но, бывает, что и ученые ошибаются. Какая из приведенных версий вам нравится больше – решайте сами. Мы едва ли узнаем правду. Но это не значит, что нам бы не хотелось ее знать.